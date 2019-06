عاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الحديث عن احتمالات الهجوم على طهران، قائلًا إنه لم يلغ الهجوم عليها.



وأضاف «ترامب»، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «إنني لم ألغ الهجوم على إيران، كما يتداول الناس عن طريق الخطأ»، لافتًا إلى أنه قد أوقف تنفيذها خلال الوقت الراهن.



يذكر أن الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن الخميس الماضي، عن إسقاط طائرة استطلاع أمريكية مسيرة، دخلت أجواء البلاد فوق محافظة هرمز.

I never called the strike against Iran “BACK,” as people are incorrectly reporting, I just stopped it from going forward at this time!