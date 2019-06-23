أظهر المؤشر الاقتصادي المركب المعزز الفصلي للأنشطة غير النفطية، الذي يعده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نمو القطاع غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة 6ر1% على أساس سنوي. وكان النمو الاقتصادي الكلي قويا، حيث شهد ارتفاعا سنويا بنسبة 2ر2 مدعوما بالأنشطة الحكومية وتزايد الطلب من القطاع الخاص.

ووفقا للبيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإنه من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي معدل نمو بنسبة 2% مدفوعا بنمو قدره 7ر2% و8ر1% في القطاعين النفطي وغير النفطي على التوالي.

وبحسب التقرير الاقتصادي الربعي الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، فإن هناك توقعات باستمرار نمو النشاط الاقتصادي بدعم من ارتفاع الإنفاق العام المتوقع على المستويين الاتحادي والمحلي لكل إمارة وزيادة الاستثمار في معرض إكسبو المقرر في 2020 واستمرار الانتعاش على المستوى الإقليمي.

كما أظهر التقرير انخفاض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك خلال الربع الأول من عام 2019 حيث تلاشى تأثير ضريبة القيمة المضافة.

وعلى أساس ربع سنوي، شهد التوظيف في القطاع الخاص انتعاشا حيث ارتفع بنسبة 2ر1% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وواصلت ودائع القطاع الخاص الارتفاع خلال الربع الأول من عام 2019 ، كما استمر إجمالي الائتمان في النمو لمعظم القطاعات الاقتصادية. كما واصلت مؤشرات السلامة المالية دعم النظام المصرفي في دولة الإمارات .

وأظهرت الميزانية العمومية للمصرف المركزي زيادة خلال الربع الأول 2019 ، وهو انعكاس لزيادة تدفقات النقد الأجنبي الوافدة، الأمر الذي أدى إلى زيادة السيولة في النظام المصرفي، بما في ذلك حيازات البنوك التجارية لدى المصرف المركزي .

وعلى صعيد الإنتاج النفطي فقد أشار تقرير المصرف المركزي إلى ارتفاع إنتاج النفط في دولة الإمارات خلال الربع الأول من عام 2019 على أساس سنوي بنسبة 6ر7% مقارنة بزيادة قدرها 1ر13% خلال الربع السابق، حيث بلغ متوسطه 06ر3 مليون برميل في اليوم.

وعلى أساس ربع سنوي، انخفض إنتاج النفط خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة 7% مقارنة بزيادة 5ر9 خلال الربع الرابع.