الهند تسجل 14 ألفا و933 إصابة جديدة بكورونا و312 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 14 ألفا و933 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 440 ألفا و215 حالة.

وأوضحت الصحة الهندية، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إينديا" الهندية، أنه تم تسجيل 312 حالة وفاة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 14 ألفا و11 حالة منذ بدء تفشي فيروس كورونا في الهند، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن عدد حالات التعافي من الفيروس بلغت 248 ألفا و189 حالة.

يذكر أن الهند تعد الدولة الرابعة في العالم من حيث عدد الإصابات، والثامنة عالميا من حيث عدد الوفيات.