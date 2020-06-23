اليابان تعرب عن خيبة أملها بسبب اقتراب سفن صينية من جزر متنازع عليها

قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتجي اليوم الثلاثاء إن اليابان قدمت احتجاجا "بشكل متكرر" إلى بكين بشأن السفن الصينية التي جرى رصدها يوميا خلال الأشهر الأخيرة بالقرب من مجموعة من الجزر غير المأهولة في بحر الصين الشرقي.

وتأتي تصريحات الوزير بعد ساعات من مطالبة خفر السواحل الياباني لأربع سفن صينية بعدم الاقتراب مما تعتبره طوكيو مياهها الإقليمية بالقرب من جزر سينكاكو التي تديرها اليابان، وهي مصدر توترات دبلوماسية.

وفي مؤتمر صحفي، وصف موتجي الحادث بأنه "مؤسف للغاية". وقال: "قدمنا احتجاجا خطيرا (إلى الصين) بشكل متكرر عبر القنوات الدبلوماسية".

كما قال الوزير: "لا يمكننا استعادة علاقة دبلوماسية حقيقية (مع الصين) بدون استقرار في بحر الصين الشرقي".

وتدعي الصين وتايوان أيضا سيادتهما على الجزر الصغيرة، التي تعرف في البلدين باسم دياويو ودياويوتاي على الترتيب.

وفي إطار متصل، وافق مجلس مدينة إيشيجاكي في مقاطعة أوكيناوا اليابانية على تشريع أمس الاثنين يقضي بتغيير اسم المنطقة الإدارية التي تضم الجزر من "تونوشيرو" إلى "تونوشيرو سينكاكو"، ما أثار انتقادات شديدة من جانب بكين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحفيين أمس الاثنين إن "تبني المدينة لما يسمى مشروع قانون لتغيير الأسماء هو استفزاز خطير ضد سيادة الصين على أراضيها، وهو أمر غير قانوني ولاغ وباطل. لا يمكن لهذا أن يغير على الإطلاق حقيقة أن دياويو تنتمي إلى الصين".

وأفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء بأن تايوان دعت طوكيو إلى ممارسة ضبط النفس حتى لا تقوض العلاقات الثنائية، والسلام والاستقرار في بحر الصين الشرقي.