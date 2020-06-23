أرسنال يعلن طبيعة إصابة لينو ومدة غيابه

كشف أرسنال عن طبيعة إصابة حارس مرماه بيرند لينو، الذي تعرض لها خلال مباراة برايتون ضمن منافسات الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

ونشر أرسنال بيانًا عبر موقعه الرسمي يعلن فيه تفاصيل الإصابة بعدما خضع الحارس الألماني للمزيد من الفحوصات الطبية.

وجاء نص البيان على النحو التالي: "إصابة لينو عبارة التواء في أربطة الركبة اليمنى، ومن المتوقع عودته إلى التدريبات بشكل كامل في غضون من أربعة إلى ستة أسابيع".

وخلال مباراة برايتون ارتقى لينو للإمساك بالكرة في الهواء، حيث دفعه نيل موباي، مهاجم برايتون، لينزل بطريقة خاطئة على قدمه، مما دفع أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، لإخراجه ونزول الحارس إيميليانو مارتينيز بدلا منه.

يذكر أن بيرند لينو أنقذ 113 فرصة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليحل ثانيا خلف مارتن دوبرافكا، حارس مرمى نيوكاسل يونايتد.