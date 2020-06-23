قفزت أسعار الذهب في مصر 5 جنيهات، ليصل جرام الذهب عيار 21 نحو 792 جنيها مساء اليوم الثلاثاء، مقابل 787 جنيها سجلها في الصباح، بسبب ارتفاع سعر الوقية عالميا 8 دولارات، بحسب تصريحات إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب واصف، زاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 678 جنيها مقابل 674 جنيها، كما ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 905 جنيهات، مقابل 899 جنيها، وصعد الجنيه الذهب بنحو 40 جنيها ليصل إلى 6336 جنيه.

ومنذ بداية العام الحالي، يواصل الذهب صعوده محلياً مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن، وسط مخاوف من تداعيات فيروس كورونا، علاوة على الاضطرابات السياسية التي عانت منها المنطقة مؤخراً.

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بمصر، بالتغير الذي تشهده الأسعار عالميا، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار الذي يؤدي إلى تغير سعر الذهب المحلي، فكلما ارتفع سعر العملة الخضراء زادت أسعار المعدن الأصفر.

وعالمياً، تواصل أسعار الذهب الارتفاع خلال الفترة الراهنة، مع تزايد القلق من انتشار موجة ثانية لڤيروس كورونا المستجد، الأمر الذي يجعل المستثمرون يهرعوا لشراء الذهب كملاذ أمن للاستثمار في البورصات العالمية.

وأدت المخاوف المحتملة من كورونا إلى اتجاه المستثمرين لشراء الملاذات الآمنة، وهو ما دفع أسعار الذهب للارتفاع المستمر، حيث يُعتبر أداة استثمارية آمنة في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.