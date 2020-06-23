تشيلي تسجل 3804 حالات إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجلت تشيلي ثلاث حالات وفاة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة بسبب فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 4505 حالات، طبقا لبيانات وزارة الصحة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وسجلت تشيلي 3804 حالات إصابة جديدة وتم إجراء 12707 فحوصات أمس الاثنين، ليرتفع إجمالي عدد الفحوص إلى 995060.

ويبلغ عدد حالات الإصابة النشطة بالبلاد 35692 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات 2009 حالات، فيما بلغ عدد من يستخدمون التنفس الصناعي 1720 مريضا، وهناك 392 مريضا في حالتهم حرجة.