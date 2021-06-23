 عباس شراقى: إثيوبيا لم تشغل توربينات السد.. والادعاء بموافقة مصر على جدول الملء «أكاذيب» - بوابة الشروق
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عباس شراقى: إثيوبيا لم تشغل توربينات السد.. والادعاء بموافقة مصر على جدول الملء «أكاذيب»


نشر في: الأربعاء 23 يونيو 2021 - 1:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 يونيو 2021 - 1:50 ص

قال عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية، إن الاتحاد الأفريقي منظومة ناشئة وإمكانياته متواضعة، ولا يملك آليات لحل أي قضية تشهدها القارة، إلا وكانت مصر استخدمتها خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي في العام 2019.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاتحاد الأفريقي لم يقدم جديدًا في أزمة سد النهضة.
وتساءل، أين الاتحاد الأفريقي من مشاكل القارة، مثل ما يحدث في ليبيا، وتطورات الأحداث في تيجراي وغيرها من القضايا التي يعجز عن حلها الاتحاد الأفريقي قيتم اللجوء لمجلس الأمن.
وأشار عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية، إلى أن مباحثات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي طال أمدها لمدة قاربت عام كامل دون أي جديد.
ولفت إلى أنه حتى الوقت الحالي، لم تشغل إثيوبيا توربينات سد النهضة، مستنكرًا إدعاء إثيوبيا وزعمها كذبًا أن مصر وافقت على جدول ملء سد النهضة.

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