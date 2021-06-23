قالت الفنانة رجاء حسين، إن إحالة الفنان للمعاش لا يحدث إلا في مصر، داعية إلى تغيير آليات ومعايير التقييم والتكريم بالاعتماد على المكانة والعطاء.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الفنانين القدامى يُقدمون كل ما لديهم بما في ذلك الخبرة التي اكتسبوها فينقلونها إلى المجتمع بأكمله.

وأشارت «رجاء»، إلى مشاهدة عمل فني به أصحاب الخبرات يعني الخروج بقيمة وفكرة وتمثيل وكل ما يمكن أن يصدر عن العمل الفني كما يحلو للمشاهد.

وتابعت: «الفنان بيدي عمره كله للمسرح وللسينما وللتلفزيون وفي الآخر يقعد في البيت.. إحنا عاملين زي خيل الحكومة، لما بنكبر بيضربونا بالرصاص».

وأوضحت «رجاء»، أن هناك الكثير ممن وصفتهم بـ«القامات» غائبون عن العمل، مقابل فنانين آخرين يظهرون على الشاشة ورأت أنهم لا يستحقون ذلك.

وأكملت: «هل من المعقول الفنان محمد صبحي ميكنش له مسلسل في التلفزيون .. هل معقول يكون محمد صبحي معندوش فيلم يعمله.. هل معقول إن الدولة متعملش لمحمد صبحي شيئًا ما؟.. هل الدولة كرمت محمد صبحي كما كُرِّم غيره».

