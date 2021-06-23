وزير الخارجية الأمريكي يلتقي ميركل اليوم في إطار زيارته الأولى لبرلين

يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الخارجية هايكو ماس، وذلك أثناء زيارته الأولى لبرلين.

كما سيشارك بلينكن في المؤتمر الذي تستضيفه برلين حول ليبيا، وتشارك فيه أيضا كل من روسيا ومصر وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

ويعتزم ماس وبلينكن التوقيع غدا الخميس ، عند النصب التذكاري لقتلى اليهود في أوروبا، على اتفاق لتعزيز التعاون بين البلدين في إحياء ذكرى المحرقة.

ومن المرجح أن تركز محادثات ميركل وماس اليوم على تحقيق انطلاقة جديدة في العلاقات الأمريكية الألمانية بعد تراجعها لأدنى مستوياتها في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ويبذل خليفته جو بايدن كل ما في وسعه لتحسين العلاقات مع الحليف الاقتصادي الأقوى في أوروبا.

ويعتزم وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير التوجه اليوم إلى واشنطن.

وتخطط ميركل لزيارة الولايات المتحدة في الخامس عشر من تموز/يوليو. وكانت قد التقت بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين التي استضافتها بريطانيا مؤخرا.