متحدث الزراعة: لا إصابات في الحريق الذي شب بساحة تابعة لمبنى الزراعات المحمية

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن حريقا شب ببعض المخلفات في ساحة تابعة لمبنى الزراعات المحمية التابع لوزارة الزراعة بجوار نادي الصيد بالدقي.. مشيرا إلى عدم وجود إصابات.

وقال القرش، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، مساء اليوم الأربعاء، إن الحريق بعيد تماما عن مبنى وزارة الزراعة، مؤكدًا أن قوات الحماية المدنية سارعت بالتواجد بمكان الحريق وتقوم بعمليات الإطفاء.

وأضاف أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سارع بالتواجد في مكان الحريق لمتابعة على الأمر، والوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه والخسائر التي تسبب بها، لافتا إلى تواجد عدد من قيادات الوزارة أيضا بمكان الحريق.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا باندلاع حريق بجوار وزارة الزراعة في الدقي، وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء، وتبين من الفحص نشوب حريق داخل مقر الزراعات المحمية التابعة لوزارة الزراعة، والتي تقع خلف مبنى الهيئات والشركات وبنك التنمية الزراعي.