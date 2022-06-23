زيادة واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي النرويجي مع تراجع الإمدادات من روسيا

توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع النرويج لاستيراد كميات إضافية من الغاز الطبيعي النرويجي، في إطار محاولات الاتحاد لخفض أسعار الغاز وتعزيز تأمين الإمدادات في أعقاب انخفاض تدفقات الغاز من روسيا أكبر مصدر للغاز الطبيعي لدول الاتحاد.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن دول الاتحاد وعددها 27 دولة تسابق الزمن من أجل التخلص تدريجيا من الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي وإيجاد مصادر بديلة له، من مختلف أنحاء العالم بعد غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا في فبراير الماضي.



وبدأت موسكو خفض إمداداتها من الغاز إلى 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وهو ما دفع ألمانيا إلى رفع مستوى حالة الطوارئ في قطاع الطاقة إلى المستوى الثاني.



وقال فرانس تيمرمانس مفوض شؤون المناخ في الاتحاد الأوروبي بعد اجتماع مع تيري أسلاند وزير الطاقة النرويجي إن أوروبا تدفع ثمنا باهظا للغاية لاعتمادها على الغاز الروسي "لا أعارض الاعتماد على صديق مقرب مثل النرويج، لكن لا يجب الاعاماد مجددا على شخص مثل بوتين" في الحصول على إمدادات الغاز الطبيعي.



وتعتبر النرويج ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي بعد روسيا، وتضخ حاليا بأقصى طاقة لها مستفيدة من ارتفاع الأسعار والطلب على إنتاجها.



وفي بيان مشترك قال الاتحاد الأوروبي والنرويج إن اتفاقهما سيؤدي إلى ضخ ما يصل إلى 100 تيراوات/ساعة إضافية إلى سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي.