تنفيذ عمليات إجلاء بسبب انتشار حرائق الغابات في جنوب غرب تركيا

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ذكر وزير الزراعة والغابات التركي، وحيد كيريشتشي، اليوم الخميس، أنه جرى إجلاء أكثر من 270 شخصا بالقرب من منتجع سياحي جنوب غرب تركيا بسبب انتشار حرائق الغابات التي اندلعت أمس الأول الثلاثاء.

وقال كيريشتشي للصحفيين في مرمريس في ولاية موغلا المطلة على البحر الأبيض المتوسط، إن ما إجماليه 274 شخصا اضطروا لمغادرة منازلهم وأماكن عملهم.

وأضاف أن النيران أتت على ثلاثة آلاف هكتار تقريبا حتى الآن، مشيرا إلى أن درجات الحرارة المرتفعة والرياح العاتية تصعبان جهود إخماد الحرائق.

وقال مكتب عمدة موغلا بشكل منفصل، إن الحرائق حاليا تنتشر في أربعة اتجاهات منفصلة وهناك مخاوف من أنها سوف تزيد بسبب الرياح العاتية المتوقعة في وقت لاحق من اليوم.

وذكر المكتب أنه جرى إجلاء 83 حيوانا و52 مركبة.

وشبت الحرائق أولا في متنزه وطني في مرمريس. ومازال سببها غير معلوم.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو إن هناك تحقيق جاري في عمل تخريبي محتمل.