لجنة صحية أمريكية توافق على تطعيم الأطفال والمراهقين بلقاح موديرنا

حصل لقاح شركة مودرنا للأطفال والمراهقين ضد كوفيد - 19 على دعم من لجنة رئيسية من الاستشاريين في قطاع الصحة بالولايات المتحدة، وهذه خطوة هامة صوب آداة أخرى لحماية الشباب من التأثيرات الأكثر خطورة للفيروس.



ودعمت لجنة استشارية مكونة من 15عضوا تابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في تصويتين بالاجماع ، إعطاء جرعات للأطفال من 6 سنوات وحتى 11سنة والمراهقين من 12سنة وحتى 17سنة.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه سوف يتعين أن يوافق مدير المراكز روشيل والينسكي على التوصيات المقدمة من اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين لإضفاء الطابع الرسمي عليها.