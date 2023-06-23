وكيل لوكاكو يكشف سبب رفض عرض الهلال السعودي

أزاح سيباستيان ليدور، وكيل أعمال روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان المعار من تشيلسي، الستار عن أسباب رفض النجم البلجيكي الانتقال للدوري السعودي، وبين موقفه من الاستمرار مع إنتر الفترة المقبلة.

قال ليدور في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا":" لم ندخل في محادثات مع ميلان حول صفقة لوكاكو".

أضاف:" لوكاكو يريد مواصلة اللعب في أوروبا، ولهذا رفض العرض المقدم له من جانب الدوري السعودي".

أشار:" الكرة الآن في ملعب إنتر ميلان، لإنهاء صفقة ضم لوكاكو، خاصة وأن المهاجم ليس في عقله سوى البقاء في إنتر".

وعقد بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر ميلان، جلسة الأسبوع الماضي، مع مسئولي تشيلسي، حيث يرغب الفريق الإيطالي في ضم لوكاكو على سبيل الإعارة، بينما يرغب تشيلسي في رحيله بشكل دائم.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت لوكاكو بالانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة الهلال.