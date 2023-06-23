أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن قرار لجنة السياسة النقدية البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة كان متوقعا، معقبًا: "أسعار الفائدة محلك سر في ظل توقعات كبيرة تشير إلى أن اللجنة تتجه إلى التثبيت وله مبرراته"، منوهًا بأن معدل التضخم ارتفع من 31.5 إلى 33%، التضخم استمر في الارتفاع رغم رفع سعر الفائدة قبل ذلك.

وأشار "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تعويم الجنيه قرارًا حكيمًا ولابد منه ويساوي تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 بوقف سلسلة التخفيضات للجنيه المصري.

وأضاف أن ظاهرة التضخم المصري هي ظاهرة عنيدة، وتأتي نظرًا للظروف المحلية والعالمية بعد دورة تشديد خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن التضخم مازال يرتفع وعلى مسافة كبير من توقعات البنك المركزي، موضحا أن آلية سعر الفائدة لاحتواء التضخم ليست هي الآلية المناسبة، وتغيرات سعر الصرف سبب الزيادات الفترة الأخيرة وهناك علاقة وطيدة بين أسعار السلع وسعر الصرف.