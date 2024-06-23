روسيا تتهم الولايات المتحدة بالتورط في هجوم القرم وتتوعد بالرد

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الولايات المتحدة، إلى جانب السلطات الأوكرانية، مسئولة عن الضربة الصاروخية المخطط لها والتي نفذتها قوات كييف على سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.

وأضافت في بيان أوردته وكالة نوفوستي، اليوم الأحد، أنّ جميع المهام المرتبطة بإطلاق صواريخ ATACMS الأمريكية التكتيكية يتم التحكم فيها وتوجيهها من قبل متخصصين أمريكيين على أساس بيانات استطلاع الأقمار الصناعية الأمريكية.

وتابعت: «وفقا لذلك، فإن المسئولية عن الهجوم الصاروخي المتعمد على المدنيين في سيفاستوبول تقع في المقام الأول على عاتق واشنطن، التي نقلت هذا السلاح إلى أوكرانيا، وأيضا نظام كييف الذي نفذ هذه الضربة من أراضيه».

وشددت الوزارة على أن مثل هذه الأحداث لن تبقى دون رد.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية حاولت تنفيذ ما سمته هجوما إرهابيا صباح اليوم الأحد، لضرب سيفاستوبول باستخدام 5 صواريخ ATACMS والمزودة برؤوس حربية عنقودية.

وأسقط الجيش الروسي 4 منها، فيما سقط واحد منها واحدة بعد انفجاره فوق المدينة.

وأسفر الهجوم عن مقتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال، وأصيب 124 شخصا، من بينهم 27 قاصرا، بجروح متفاوتة الخطورة.