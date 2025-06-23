وزيرة البيئة تعلن استئناف برنامج رصد وتتبع أسماك القرش في البحر الأحمر بالاقمار الصناعية

أعلنت استئناف برنامج رصد أسماك القرش في البحر الأحمر من خلال فريق مصري يضم متخصصين من وزارة البيئة وجمعية المحافظة علي البيئة (هيبكا) وغرفة الغوص والأنشطة البحرية ، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع مشروع الغردقة الخضراء التابع للوزارة، وكذلك الإستعانة بأحد الخبراء الفرنسيين في مجال تركيب أجهزة رصد وتتبع أسماك القرش بالاقمار الصناعية لتنفيذ واستئناف البرنامج وتدريب فريق وطني مصري علي آلية تنفيذ هذه البرامج مستقبلا .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تركيب أجهزة التتبع علي الكائنات البحرية يعد أحد طرق الرصد الحديثة التي تستخدم في رصد وتتبع مسارات الكائنات البحرية ، مُشيرةً أن البحر الاحمر يضم 29 نوع تقريبا من أسماك القرش وهي أسماك غضروفية لها دور كبير في الاتزان البيئى وقيمة اقتصادية وسياحية كبيرة كونها من عوامل الجذب للسياحة البيئية، موضحةً أن برنامج رصد أسماك القرش في البحر الأحمر يستهدف أنواع معينة من القروش.

ووجهت د. ياسمين فؤاد بضرورة توفير كافة الإمكانيات المتاحة لتسهيل عمل الفريق خلال الرحلة البحرية التي ستستمر عدة أيام في البحر ، مشددة علي ضرورة تدريب العدد الكافي من باحثي البيئة البحرية علي برنامج تركيب وتحليل نتائج البرنامج وذلك لتشكيل نواة فريق وطني مصري قادر علي تنفيذ البرنامج في المستقبل.

وتتابع وزيرة البيئة الاجتماعات والتحضيرات التي تُعقد مع الخبير الفرنسي وجميع اللوجستيات المطلوبة، موجهةً بتوفير كافة المتطلبات والمعدات المطلوبة لتنفيذ وإنجاح المهمة والتنسيق مع الشركاء من غرفة الغوص وجمعية هيبكا ، حيث أثنت علي دورهم ودور كافة الأجهزة المختلفة لسرعة إصدار التصاريح المطلوبة واللازمة لإنجاح المهمة.