محافظ بني سويف: دعم الرئيس السيسي للجامعات التكنولوجية يفتح آفاقا لريادة الأعمال وتوطين الصناعة

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، فعاليات الملتقى التوظيفي السنوي ومعرض مشروعات التخرج لطلاب وخريجي جامعة بني سويف التكنولوجية، والذي نظمته الجامعة بمقرها بشرق النيل، بحضور عدد من الشخصيات المحلية والدولية، يتقدمهم بلال حبش نائب المحافظ، والقنصل الكوري الجنوبي جيهيون يانغ، والدكتور جان هنري رئيس الجامعة، إلى جانب ممثلي الوكالة الكورية للتنمية الدولية (كويكا)، وعدد من المستثمرين، والشركات المحلية والعالمية المشاركة في الملتقى.

وأكد المحافظ، في كلمته خلال الفعالية، أن تنظيم هذا الحدث يعكس رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي كان له السبق في إطلاق مبادرة إنشاء الجامعات التكنولوجية، كجزء من استراتيجية قومية تهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل الصناعي، وربط التعليم التطبيقي بالواقع العملي، وتكوين جيل قادر على قيادة التنمية الصناعية والتكنولوجية

وأضاف المحافظ أن الجامعات التكنولوجية تمثل نقطة انطلاق مهمة للشباب نحو امتلاك أدوات المستقبل، ليس فقط كموظفين بل كرواد أعمال، وأصحاب شركات ومصانع ناشئة، مؤكدًا دعمه الكامل لمشروعات تخرج الطلاب التي عكست مستوى متميزًا من الابتكار، وسعيًا حقيقيًا نحو التحول من التعلم إلى الإنتاج

وأشار محافظ بني سويف إلى أن الحكومة المصرية، بقيادة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تعمل على توطين الصناعات الحيوية كأحد محاور رؤية مصر 2030، والتي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية تُعد أحد الأذرع الفاعلة في هذه الرؤية، من خلال دعم الكفاءات الفنية المدربة والمبتكرة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الصناعي والاستثماري

وخلال جولته بمعرض المشروعات، حرص المحافظ على الحديث مع الطلاب منفذي المشروعات الابتكارية في مجالات الأوتوترونكس والميكاترونكس وتكنولوجيا المعلومات، والتي شملت تصميم سيارات هجينة، ودراجات تعمل بالطاقة الشمسية، وصناديق ذكية للأدوية، وماكينات تغليف متطورة، إلى جانب نظم ذكية للتحكم وجدولة المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي

وأكد محافظ بني سويف في حديثه للطلاب والشركات، أن "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا غير مسبوق بالشباب، ويؤمن بقدرتهم على قيادة التغيير وبناء المستقبل"، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية تعد إحدى المبادرات الرئاسية التي تستهدف إعداد كوادر فنية مدربة ومؤهلة لخدمة الصناعات المستقبلية

وكان المحافظ حريصًا خلال جولته في الملتقى على سؤال ممثلي الشركات المشاركة عن عدد أبناء بني سويف الذين تم توظيفهم فعليًا، مشددًا على أن الهدف من هذه الفعاليات ليس مجرد عرض وإنما إتاحة فرص حقيقية لأبناء المحافظة داخل شركات مرموقة تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني

وشدد المحافظ على أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم قطاع التعليم الفني والتكنولوجي، عبر تعزيز التنسيق مع الجامعات والمصانع الكبرى، مؤكداً أن ما شاهده من مشروعات يعكس صورة مشرفة لشباب بني سويف وقدرتهم على الريادة والمنافسة في مجالات متعددة.

ووجّه المحافظ رسالة تحفيزية للطلاب، قائلاً:"أنتم مش بس خريجين أو طلاب ... أنتم شركاء في صناعة مستقبل بلدكم، وكل مشروع في المعرض ده ممكن يكون نواة لشركة أو مصنع أو منتج مصري يخدم السوق المحلي ويوفر فرص عمل لغيركم"

وقد شهد الملتقى مشاركة أكثر من 30 شركة محلية وإقليمية وعالمية في قطاعات متنوعة، عرضت فرص تدريب وتوظيف للخريجين، مع إتاحة التواصل المباشر مع مسؤولي الموارد البشرية، لتعزيز دمج خريجي الجامعة في سوق العمل الفعلي

واختُتمت الفعالية باحتفالية تضمنت كلمات ترحيبية من مسؤولي الجامعة وممثلي الجانب الكوري، وعرضًا تسجيليًا تناول نشأة الجامعة التكنولوجية عام 2019 كواحدة من أول ثلاث جامعات تكنولوجية بمصر، وأبرز الشراكات والمناهج والمعامل الحديثة، بالإضافة إلى التعريف بمركز تعليم اللغة الكورية بالجامعة.