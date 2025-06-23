مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصف الحفر الناجمة عن القصف الأمريكي لموقع فوردو الإيراني

قدم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، لمجلس الأمن الدولي وصفا لحالة المواقع النووية الإيرانية الثلاثة التي تم استهدافها بالضربات الأمريكية الليلة الماضية.

وقال جروسي، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن في نيويورك، اليوم الأحد، إن حفرا تظهر بوضوح في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم بالغة التحصين تحت الأرض.

ومن المعتقد على نطاق واسع أن هذه المنشأة من بين أكثر الأهداف أهمية بالنسبة لإسرائيل في الحرب التي شنتها في 13 يونيو / حزيران.

وأضاف: "في الوقت الحالي، لا أحد – بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية – قادر على تقييم حجم الأضرار تحت الأرض في منشأة فوردو."



وذكر جروسي أن المداخل إلى أنفاق في أصفهان كانت على ما يبدو تستخدم لتخزين مواد مخصبة، قد تعرضت للقصف.

وفي الموقع الثالث، في نطنز، تعرضت منشأة لتخصيب اليورانيوم للقصف.

وقال جروسي أمام مجلس الأمن إن إيران أبلغت الوكالة بأنه لم يتم تسجيل أي زيادة في مستويات الإشعاع خارج المنشآت الثلاث.