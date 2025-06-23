خاض الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الإثنين، على ملعب مدرسة بينجري في نيوجيرسي، استعدادًا لمواجهة بورتو البرتغالي، لحساب منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

وحرص خوسيه ريبييرو المدير الفني لفريق الأهلي على عقد جلسة مع اللاعبين استمرت عدة دقائق في بداية المران، حرص خلالها على شرح بعض الأمور الخاصة بمواجهة الغد.

ثم بدأ الفريق تدريباته بالجري حول الملعب، بالإضافة إلى عدد من التدريبات البدنية تحت إشراف المُعد البدني ميجيل بيبيير، وبدأ بعدها اللاعبون خوض تدريبات خاصة بالكرة، تخللتها تعليمات خاصة من خوسيه ريبييرو للاعبين.

فيما خاض حراس المرمى محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، ومحمد سيحا، ومصطفى مخلوف، تدريبات قوية تحت قيادة مدرب الحراس خوان خوسيه، وشهدت تلك التدريبات حماسًا كبيرًا من الرباعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في الرابعة فجر الثلاثاء، بتوقيت مصر على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية 2025، مع فرق إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.