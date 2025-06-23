شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، الاثنين، مظاهرة احتجاجية ضد شركتي "سينسكو"، و"أو آي بي" لأنظمة الاستشعار المملوكة لشركة الأسلحة الإسرائيلية "إلبيت سيستمز"، بدعوى "التواطؤ" في الإبادة الجماعية بقطاع غزة.

وحملت المظاهرة شعار "أوقفوا تسليح إسرائيل"، إذ تجمع المحتجون أمام مبنى مجلس الاتحاد الأوروبي، رافعين لافتات كُتب عليها "الاتحاد الأوروبي دافع عن قيمك" و"أوقفوا تواطؤ الاتحاد الأوروبي"، وذلك بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لمناقشة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

واتهم المتظاهرون شركة "سينسكو" بتوريد قطع غيار للطائرات المسيّرة في إسرائيل، مطالبين الحكومة البلجيكية بفرض عقوبات على إسرائيل.

وشركة إلبيت سيستمز هي شركة عالمية، مقرها في مدينة حيفا، تتخصص في مجال صناعات الأسلحة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 187 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.