قاض اتحادي يوقف مساعي ترامب لاستدعاء حاكم ولاية مينيسوتا في تحقيق بشأن إنفاذ قوانين الهجرة

أوقف قاض اتحادي محاولة إدارة ترامب لاستدعاء حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز ومسؤولين آخرين بالولاية، متهما وزارة العدل باستخدام سلطاتها التحقيقية للانتقام من مسؤولي الولاية لعدم تعاونهم مع الجهود الاتحادية للقضاء على الهجرة غير الشرعية.



ووجد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية باتريك شليتز أن "الغرض الأساسي" من مذكرات الاستدعاء هو "إرغام المسؤولين في ولاية مينيسوتا على مساعدة الحكومة الاتحادية في فرض قوانين الهجرة، مع ازعاجهم والانتقام منهم بسبب عدم القيام بهذا الأمر".

وتصاعدت التوترات بين إدارة ترامب والقادة الديمقراطيين في مينيسوتا في يناير، حيث اشتبك ضباط الهجرة الاتحاديون مع محتجين في منطقة مينيابوليس- سانت بول، خاصة بعد إطلاق نار مميت من الضباط أسفر عن مقتل رينيه جود وأليكس بريتي.

كما هدد الرئيس دونالد ترامب هدد بتفعيل قانون التمرد لقمع الاحتجاجات واتهم والز، الذي كان نائبا للمرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس في عام 2024، وآخرين بتشجيع المحتجين على تعطيل نشاط إدارة الهجرة والجمارك.

وقد تم إصدار مذكرات الاستدعاء في كانون الثاني الماضي في إطار تحقيق لتحديد ما إذا كان والز ومسؤولين آخرين قاموا بعرقلة أو تعطيل تنفيذ القانون خلال عملية كاسحة لسلطات الهجرة في مدينة مينيابوليس.