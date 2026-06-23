مسام السعودي يمدد عقد تنفيذ تطهير اليمن من الألغام عاما بـ 52 مليون دولار

مدّد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عقد تنفيذ مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام لمدة عام، بعد أن انتزع نحو 567ألفا و182لغما، وذلك بأكثر من 52 مليون دولار.

وينفّذ المشروع كوادر سعودية وخبرات عالمية عبر فرق يمنية دُرّبت لإزالة الألغام بجميع أشكالها المزروعة بطرق عشوائية في الأراضي اليمنية بهدف تطهيرها من مخاطر الألغام عبر التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الأبرياء جراء التعرض للأخطار الناجمة عن انتشار تلك الألغام ، وفقا للبيان الصادر اليوم الاثنين

وأكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة ، أن تجديد هذا العقد مع الشريك المنفذ يأتي استشعارًا من المركز بالمسؤولية الإنسانية تجاه الأشقاء في اليمن.

وأضاف: "تسببت الألغام في إصابات مستديمة وإعاقات مزمنة وخسائر بشرية عدة، وأوجدت الخوف في قلوب الآمنين، وحصدت أرواح الجميع وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن"، موضحاً أن المشروع انتزع نحو 567ألفا و 182لغما مضادة للأفراد والدبابات والذخائر غير المنفجرة والقذائف المتنوعة.

بالتوازي انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام في الأسبوع الثالث من شهر يونيو لعام 2026 ، 1779لغما ً من مختلف مناطق اليمن منها (257) لغمًا مضادًا للدبابات و(151) لغمًا مضادًا للأفراد و(1292) ذخيرة غير منفجرة و(79) عبوة ناسفة.

وبلغ عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 961ألفا و568لغما بعد أن زُرعت عشوائيًّا في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن وزرع الخوف في قلوب الآمنين.