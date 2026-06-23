دخان حرائق الغابات يغلق أجزاء من طريق سريع رئيسي في اليونان

دفع الدخان الناتج عن حريق غابات كبير السلطات اليونانية إلى إغلاق أجزاء من الطريق السريع الرئيسي الذي يربط أثينا بسالونيك في شمال البلاد، حسبما ذكرت صحيفة كاثيميريني.

ونشرت خدمات الطوارئ أكثر من 100 من رجال الإطفاء و11 طائرة إطفاء وثلاث مروحيات لمكافحة الحريق المشتعل بالقرب من أكرايفنيو على بعد نحو 130 كيلومترا شمال أثينا بعد ظهر اليوم الاثنين.

وهذا الحريق هو ثاني حريق غابات كبير يضرب اليونان هذا العام. وتعرضت جزيرة يوبويا، الواقعة قبالة البر الرئيسي اليوناني، لحريق غابات كبير أول أمس السبت.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية في وسائل الإعلام اليونانية من الرياح العاتية المعتادة في مثل هذا الوقت من العام، وحثوا السكان على توخي الحذر عند إشعال الحرائق خوفا من انتشار النيران بسرعة.