حملة مكبرة بالعاشر من رمضان لتنفيذ 85 قرار إزالة بمول تجاري

نفذ جهاز مدينة العاشر من رمضان، اليوم الثلاثاء، حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بالمول التجاري الكائن بمركز الحي الأول، والذي كان يستخدم سابقًا فرعًا لشركة صيدناوي، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 85 قرار إزالة للمخالفات والتعديات القائمة بالموقع.

وجاءت الحملة، تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي إطار توصيات الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة بشأن التعامل الحاسم مع التعديات والإشغالات غير القانونية، والحفاظ على الأصول المملوكة للدولة.

وقاد الحملة، المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، وسط تأمين مكثف من مديرية أمن الشرقية، والأمن المركزي، وشرطة التعمير، وشرطة المرافق، وقوات الحماية المدنية، وبمشاركة إدارات الأمن والإشغالات والتعديات والتنمية والحركة والمعدات والأحياء السكنية والنظافة والتجميل بالجهاز.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه، أن الحملة تأتي في إطار خطة متكاملة لاستعادة الانضباط داخل المدينة، والحفاظ على حقوق الدولة، والتصدي لكافة صور التعديات والمخالفات التي تؤثر على المظهر الحضاري للمناطق التجارية والخدمية.

وأضاف أن جهاز المدينة مستمر في تنفيذ حملاته الرقابية والتنفيذية بكل حزم، ولن يسمح بأي ممارسات تخالف القانون أو تمس حقوق الدولة، مشددًا على أن تطبيق القانون وتحقيق الردع للمخالفين يمثلان ركيزة أساسية لدعم جهود التنمية العمرانية والحفاظ على المكتسبات التي تشهدها مدينة العاشر من رمضان.

وأشار إلى أن الحملات المستمرة تستهدف توفير بيئة حضارية ومنظمة وآمنة للمواطنين والمستثمرين، بما يعزز من جودة الحياة داخل المدينة ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.