المكسيك تسعى لاستئناف إرسال شحنات النفط إلى كوبا

قالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم اليوم الاثنين إن بلادها تسعى لاستئناف إرسال شحنات النفط إلى كوبا فورا، في خطوة يمكن أن تخفف حدة أزمة نقص إمدادات الطاقة المتفاقمة في كوبا.

وأضافت شينباوم إن حكومتها ستسعى لإرسال النفط عبر شركات تجارية وخاصة وليس عبر الشركات المملوكة للدولة كما كانت تفعل في الماضي.

أصبحت المكسيك مورد وقود رئيسي لكوبا بعد الهجوم الأمريكي على فنزويلا اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو في يناير الماضي وتوقف الإمدادات الفنزويلية لكوبا. لكن هذه الشحنات المكسيكية التي تم خفضها بالفعل، توقفت تماما بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية عقابية على أي دولة تورد أو تبيع النفط لكوبا.

ومنذ الهجوم على فنزويلا، لم تصل إلى كوبا سوى شحنة نفط واحدة، عبر ناقلة نفط روسية تحمل 730 ألف برميل من النفط وتم استهلاكها في شهر واحد.

وأدى نقص الوقود إلى تفاقم أزمة الطاقة في كوبا التي لا تنتج سوى 40% من احتياجاتها من النفط، مما تسبب في انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي، وتقليص ساعات العمل، ونقص إمدادات المياه، وتعليق العمليات الجراحية، وتلف المواد الغذائية.

وقالت شينباوم إنها تسعى للاستفادة من حزمة إصلاحات السوق الحرة التي أقرتها الحكومة الكوبية مؤخرا، وذلك بالاستعانة برجال الأعمال المكسيكيين الموجودين بالفعل في الجزيرة.

وأوضحت قائلة: "ستكون الآلية عبر شركات خاصة لديها تراخيص لنقل الوقود إلى كوبا"، دون الخوض في مزيد من التفاصيل، مضيفة "نأمل استئناف النقل التجاري قريبا" إلى كوبا دون تحديد موعد لذلك.

وأكدت شينباوم أن المكسيك ستواصل أيضا إرسال المساعدات الإنسانية.