ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالهيروين بشبرا الخيمة

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ضبطت وحدة مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، 3 أشخاص كونوا تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بمخدر الهيروين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا بضبط مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة كلاً من (نور الدين.م.ك) وشهرته "نور السماك" - عاطل -، و(نادر.ض.ي) - عاطل -، و(محمد.ع.ح) - عاطل.

وتبين قيام المتهمين بتكوينهم تشكيل عصابي للإتجار فى المواد المخدرة بمناطق شبرا الخيمة، وضبط بحوزتهم (سلاح ناري فرد خرطوش محلي، و3 طلقة من ذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 250 جراما، ومبلغ 1450 جنيه، و3 هواتف محمول، وميزان حساس).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهم والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم، والهاتف للاتصال بعملائهم والميزان الحساس لتسهيل عملهم.