الاتحاد السكندري يدعم السلة بالعملاق الأمريكي ديكسون

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نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري في التعاقد مع العملاق الأمريكي الأصل الجورجي الجنسية مايكل ديكسون صاحب 29 عامًا، لينضم لسلة زعيم الثغر بداية من هذا الموسم.

ويجيد " ديكسون " اللعب في مركزي صانع الألعاب والجناح بالإضافة إلى إجادته تصويب الرميات الثلاثية، وعقب إشادة أحمد مرعي المدير الفني باللاعب و إمكاناته الفنية.

وتوصل حازم الرجال أمين الصندوق وأحمد عبد المجيد عضو المجلس لصيغه اتفاق مع اللاعب لينضم لصفوف زعيم الثغر .

ولعب "ديكسون" الموسم الماضي في الدوري الإيطالي، في فريق إيميليا ريجيو وشارك أيضًا في المواسم السابقة مع بعض الأندية الأوروبية في اليونان وليتوانيا وتركيا .

وتم تجنيس اللاعب مع منتخب جورجيا وشارك في تصفيات كأس العالم، وكان معدل تسجيله في المباراة الواحدة 27 نقطة .

ويأتى التعاقد مع المحترف "ديكسون" فى إطار حرص مجلس إدارة النادي على تدعيم الفريق الأول لكرة السلة، بعناصر متميزه قادره على العودة من جديد، لمكانها المفضل بقمة ترتيب أندية كرة السلة المصرية .