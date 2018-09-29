مسؤولو هوكنهايم يعلنون عدم استضافة أحد سباقات فورمولا-1 هذا الموسم

أعلن مسؤولو مضمار هوكنهايم الألماني اليوم الخميس أن المضمار لن يشارك في استضافة فعاليات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 هذا الموسم.

وقال يورن تيسكه مدير مضمار هوكنهايم في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"كنا نحاول دائما إيجاد حل. لكننا واصلنا التمسك بشرطنا الذي يقضي بعدم تحمل كل التكاليف. وفي النهاية لم نتوصل إلى اتفاق."

وكان مضمار هوكنهايم، الواقع في جنوب غرب ألمانيا، مرشحا لاستضافة أحد سباقات بطولة العالم هذا الموسم، التي شهدت تغييرات كبيرة في جدول المنافسات بعد أن تأجل انطلاقها لفترة طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبشأن ما تردد حول احتمالات إقامة أحد سباقات فورمولا-1 على مضمار هوكنهايم بحضور جماهير، قال تيسكه :"هذا لم يكن ممكنا في ظل القيود المفروضة في ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية (التي يتواجد بها مضمار هوكنهايم)."

وأكد مسؤولو مضمار نوربرجرينج، المضمار الألماني الآخر الذي يشارك في استضافة سباقات فورمولا-1، إجراء محادثات مع السلطات الرياضية بشأن عودة محتملة لاستضافة منافسات فورمولا-1 .

وكان آخر سباق فورمولا-1 يقام على مضمار نوربرجرينج، الواقع في غرب ألمانيا، في 2013 .

وبعد فترة ارتباك بسبب جائحة كورونا، جرى حتى الآن حسم مواعيد وأماكن إقامة عشرة من سباقات بطولة العالم لفورمولا-1، ويأمل المسؤولون إقامة ما بين 15 و18 سباقا هذا الموسم من أجل ضمان الحصول على عائدات البث التليفزيوني بالكامل.

وبعد تأجيل دام نحو أربعة أشهر، انطلقت منافسات بطولة العالم في الخامس من يوليو بإقامة سباق الجائزة الكبرى النمساوي.