قناة روسية تعرض فيديو غريبا: شيطان غابر يقتحم ملعب كرة قدم

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، لقطات وُصفت بـ"الغريبة" لما قالت إنها لشيطان غابر، اقتحم ملعب كرة قدم على نحو مفاجئ، وقد أثار فزعًا كبيرًا.



وأظهرت اللقطات، ما بدت وكأنها كتلة غبارية ضخمة تتحرك بشكل منظم، صوب اللاعبين الذين بدت عليهم معالم الارتجاب واضحة من هول الموقف غير المعتاد.



كما شوهدت أيضًا بعض الملابس وهي تتطاير في الهواء بفعل تحرك الكتلة الغبارية صوب ملعب المبارة.



وفيما تحركت هذه الكتلة بطول الملعب كاملًا، فقد عاد اللاعبون بعد ذلك تمهيدًا لبدء المباراة، كما وضَّح مقطع الفيديو الذي عرضته القناة الروسية، دون أن يتضح أين تم التقاطه أو توقيته.



