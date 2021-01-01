شوقي غريب يحفز نجوم المنتخب الأوليمبي للفوز على الأرجنتين

عقد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، جلسة مع لاعبي الفريق قبل مران اليوم طالبهم خلالها باللعب والفوز على منتخب الأرجنتين، في المباراة المقرر لها التاسعة والنصف صباح الأحد في الجولة الثانية من أولمبياد طوكيو 2020.

وطالب غريب من اللاعبين بعدم الاستهتار خاصة بعد التعادل مع إسبانيا في الجولة الأولى سلبيا، وهزيمة منتخب الأرجنتين أمام أستراليا بهدفين دون رد.



وقاد وائل رياض شيتوس تدريبات اللاعبين الأساسيين من المنتخب الذين شاركوا أمام إسبانيا أمس تحت إشراف شوقي غريب، بينما خاض باقي اللاعبين تدريباتهم بصورة عادية.

كما قاد أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبى تدريبات الحراس الثلاثة محمد الشناوى ومحمد صبحى ومحمود جاد، استعدادا لمباراة الارجنتين.

ودخل محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر فى حديث جانبى مع أحمد حجازى المحترف باتحاد جدة السعودى قبل مران المنتخب الأولمبى اليوم.



وأغلق المنتخب الأولمبي صفحة إسبانيا وبدء صفحة الأرجنتين، حيث اللقاء المرتقب الأحد المقبل في الجوله الثانيه من لقاءات المجموعه الثالثه في نهائيات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020.