ذبح 2218 أضحية بالمجان في المجازر الحكومية بالشرقية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن المجازر الحكومية خلال اليوم الأول والثاني والثالث من أيام عيد الأضحى المبارك، شهدت أعمال ذبح 2218 أضحية بمختلف المجازر الحكومية بنطاق المحافظة، بالمجان، حيث تم تقديم الخدمات البيطرية للأضاحي من فحص قبل وبعد الذبح.



وأوضح مدير المديرية، أن الأضاحي التي تم ذبحها من رؤوس الماشية بينها 966 أبقار، و463 جاموس، و463 ضأن، و179 ماعز، و145 جمل.



وأشار مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إلى أن الإدارات المختصة بالمديرية والإدارات الخارجية المركزية وأقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية، شنت حملات للمرور على المجازر ومتابعة سير العمل والوقوف على الاستعدادات الموجودة بكل مجزر، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات من كوادر طبية بيطرية وأدوات وأجهزة لاستمرار سير العمل بصورة جيدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.