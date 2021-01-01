بعد ساعات من قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، برفع أسعار البنزين، شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية على مواقف السيارات، لمنع التلاعب في تعريفة الركوب، مع تكثيف تواجد رجال المرور بمحيط محطات الوقود والمواقف، لضبط حركة السيارات وملاحظة الحالة الأمنية لحين إعلان هيئة السرفيس عن التعريفة الجديدة إن وجدت ونشرها بجميع المواقف بشكل رسمي.

وعززت إدارات المرور بالقاهرة والجيزة والمحافظات من تواجد الخدمات السرية ومباحث المرور بالمواقف، لمنع استغلال السائقين الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين لرفع تعريفة الركوب، ومنع تضرر الأهالي من تحصيل أجرة أزيد من التعريفة المقررة على بعض الخطوط الرئيسية.

وأكدت مصادر أمنية لـ"الشروق" أن رجال المرور استمعوا لشكاوى المواطنين من جشع قائدي المركبات أو تحصيل مبالغ مالية مقابل أجرة نقل الركاب بالمخالفة للتعريفة المقررة وفي حالة رصد أي مخالفات للتعريفة المقررة تتم إحالة المحاضر إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وشددت المصادر على أنه في حالة وجود أي زيادات في الأجرة أو تعريفة الركوب بشكل رسمي سيجرى وضعها بأماكن ظاهرة على المواقف ولصقها على زجاج السيارات ليعرفها المواطن، وسيكون هناك متابعة أولا بأول للمواقف، فضلا عن الإعلان عن خطوط ساخنة بالمحافظات لتلقي شكاوى المواطنين، علاوة على خط الشكاوي الدائم للمواطنين بمجلس الوزراء وتضم الأرقام "15333، 16528".

وأضافت المصادر أن سائق التاكسي المخالف لتعريفة الركوب المقررة يعرض نفسه لسحب التراخيص لمدة شهر كامل، فضلا عن توقيع غرامة مالية من 300 إلى 500 جنيه لعدم تشغيل العداد أو رفع التعريفة وسيتم إعادة التراخيص مرة أخرى، وفي حالة رصد مخالفة تعريفة ركوب لسائقي الميكروباص، يتم سحب التراخيص وخط السير من قبل المرور وهيئة السرفيس، بتحميل مخالف للأجرة الأصلية للسيارة والتوجه لنيابة المرور لتوقيع غرامة مالية من 300 إلى 1500 جنيه.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، أعلنت في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباح الجمعة كالآتي: 6.75 جنيه للتر البنزين 80، و8 جنيهات للتر البنزين 92، و9 جنيهات للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.