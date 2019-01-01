قال طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن صحة الرئيس تتحسن بصورة متواصلة بعد إصابته بفيروس كورونا، والتي أعلن عنها البيت الأبيض يوم الخميس الماضي.

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، مساء السبت، يعاني الرئيس الأمريكي من أعراض تشمل التهاب الحلق وسيلان الأنف والسعال وآلامًا في الجسم.

وأكد البيت الأبيض أن نبض وضغط دم ومعدل تنفس ودرجة حرارة «بايدن» طبيعية تمامًا، لافتًا إلى استجابة الرئيس الأمريكي للعلاج بشكل جيد.

وذكر أن «بايدن» لا يعاني من ضيق في التنفس على الإطلاق، مرجحًا إصابة الرئيس الأمريكي بمتغير «BA.5»، والذي يصيب ما بين 75% إلى 80% من الأشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن.

ولفت البيات إلى استمرار بقاء الرئيس الأمريكي في العزل، وفقًا لتوصيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ‏(CDC)، والمراقبة لوضعه الصحي عن كثب.