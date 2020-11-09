حملات للنظافة ورفع الإشغالات وتوسعة ورصف الطرق بمدن كفر الشيخ

نظمت مجالس مدن كفر الشيخ وقلين وسيدي سالم ودسوق وبلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، عدداً من الحملات المتعددة منها رفع الإشغالات، وتحسين الخدمات والمرافق، وحملات نظافة، كما شهدت عدد من القرى تبطين وتأهيل الترع وتطهير خطوط الصرف. ‏

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، الحملة اليومية للنظافة بحي غرب كفر الشيخ، وبدء زراعة أعمدة الإنارة على طريق صبري القاضي، تمهيدا لإنارته بالكامل، وأعمال التجميل بالطريق، بالتوازي مع رفع منظومة النظافة بحي غرب كفر الشيخ بأكمله.

وأشرفَ فادي شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، على حملات النظافة العامة والتجميل، وإزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول بالمداخل والمخارج، ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية، بالمدينة.

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، على حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، فضلاً عن أعمال الرش والتطهير، وتسليك خطوط خفض المنسوب.

ومن ناحيته، أشرف اللواء مهندس أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على خطة منطقة مياه الشرب والصرف الصحي ببلطيم، لرفع كفاءة المطابق وصفايات المطر والصرف الصحي على التوالي، وذلك باستكمال عملية التطهير وإحلال وتجديد المطابق المنتهية الصلاحية بكافة شوارع المدينة، وتغير الأغطية التالفة، ورفع كفاءة الخدمات وتحسين المرافق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون والتنسيق المشترك مع منطقة مياه الشرب والصرف الصحى ببلطيم.

من جهته، تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، استئناف الأعمال برفع البيارات والمطابق واستكمال صفايات الأمطار الأعمال بالميدان الإبراهيمي ومربع السجل المدنى بمساكن مكة وصفايات الأمطار بشارع سيدي إبراهيم حتى شبكة الكهرباء، كما تابع البدء في توسعة مدخل دسوق، تمهيداً لرصفه.