 البيت الأبيض: مساعدة أمنية لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار - بوابة الشروق
السبت 23 يوليه 2022 3:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من سيحسم بطولة كأس مصر لموسم 2021؟
النتـائـج تصويت

البيت الأبيض: مساعدة أمنية لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار

وكالات
نشر في: السبت 23 يوليه 2022 - 3:40 م | آخر تحديث: السبت 23 يوليه 2022 - 3:40 م

أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة سوف تمد أوكرانيا بحزمة إضافية من المساعدات الأمنية بقيمة 270 مليون دولار أمريكي.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان صحفي، أن جزءا من هذه الحزمة، بإجمالي 175 مليون دولار، ستتم الموافقة عليه بشكل مباشر من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بموجب سلطة الطوارئ الرئاسية.

بينما سيتم توفير المبلغ الباقي البالغ 95 مليون دولار من أموال مبادرة المساعدات الأمنية لأوكرانيا من وزارة الدفاع.

يأتي هذا الإعلان عن الحزمة الجديدة ليصل إجمالي المساعدات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا إلى نحو 8.2 مليار دولار أمريكي منذ بداية إدارة بايدن.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك