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خرجت من الباب الكبير.. رسالة وداع من الزمالك لـ بن شرقي

محمد جلال
نشر في: السبت 23 يوليه 2022 - 3:54 م | آخر تحديث: السبت 23 يوليه 2022 - 3:54 م

ودع نادي الزمالك، لاعب الفريق أشرف بن شرقي، بعدما قرر الرحيل عن الفريق الأبيض بنهاية عقده.

ووجهت الصفحة الرسمية للزمالك رسالة لـ أشرف بن شرقي رسالة وداع كالتالي: «بعض النهايات لا تعني بالضرورة ختام القصة، ولكنها قد تعني أيضاً امتداد لشيء آخر أكثر جمالاً».

وأضافت: «ربما انتهت مسيرة أشرف بن شرقي مع الفريق ولكن يظل حب جماهير الزمالك للاعب ممتد».

وأتمت: «شكراً بن شرقي على خروجك من الباب الكبير، نتمنى لك التوفيق في وجهتك المقبلة».

وبطت تقارير صحفية اسم أشرف بن شرقي بالانتقال إلى الدوري القطري  مع التونسي فرجاني ساسي لاعب الدحيل الحالي والزمالك السابق .


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