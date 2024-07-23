الفصائل الفلسطينية توقع على إعلان بكين للمصالحة بعد اجتماعات على مدار 3 أيام

- اتفاق على المصالحة وإنهاء الانقسام بمشاركة 14 فصيلا فلسطينيا

أعلنت وسائل إعلام صينية رسمية، الثلاثاء، أن حركتي "فتح" و"حماس" الفلسطينيتين، وقعتا "إعلان بكين" للمصالحة وإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية.

وأوضحت شبكة التلفزيون الصيني العالمية CGTN، أن قادة الحركتين سيلتقون مع ممثلي وسائل الإعلام في بكين، الثلاثاء، بحضور وزير الخارجية الصيني وانج يي، في أعقاب اجتماعات استمرت على مدار 3 أيام.

وأشار التلفزيون الصيني المركزي، إلى أن ممثلين عن 14 فصيلا فلسطينيا سيحضرون اللقاء.

وأجرت الفصائل الفلسطينية في العاصمة الصينية بكين، في الفترة من 21 إلى 23 يوليو الجاري حوارا للمصالحة وإنهاء الانقسام المستمر منذ عام 2007.

ويعتبر هذا الاجتماع الثاني في العاصمة الصينية لمسئولين كبار من "حماس" و"فتح"، بعد أن تركزت المحادثات التي عقدت في أبريل الماضي، على المصالحة السياسية، واليوم التالي لانتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.