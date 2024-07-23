سبيس إكس تمنح شركة فيلترونيك البريطانية عقدا بقيمة 9 ملايين دولار

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Lقدمت شركة الفضاء سبيس إكس المملوكة لملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك، طلب متابعة إنتاج بقيمة 9 ملايين دولار لشركة الاتصالات البريطانية فيلترونيك، حسبما أفادت الشركة اليوم الثلاثاء.

وقالت الشركة المصممة والصانعة لمنتجات صناعات الطيران والدفاع والاتصالات إن الطلب الذي سيتم إنجازه في غضون السنة المالية الحالية، يعد استمرارا للطلب على وحدات تضخيم الطاقة ذات الحالة الصلبة لدعم النشر المستمر لأبراج خدمة الانترنت ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس.

وتم إرساء الطلب بموجب شراكة استراتيجية تم توقيعها في أبريل، مع منح 171ر2 مليون أوامر أسهم أخرى.

ووفقا لتلك الشروط، أصدرت الشركة شريحتين منفصلتين من الأوامر مع اعتبار هذا الاستحقاق للأوامر جزءا من الشريحة الأولى.