تحرير 17 محضرًا تموينيًا في مدينة الحسنة بشمال سيناء

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء الحملات التموينية للسيطرة على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار وملاحقة المخالفين والمتلاعبين.

وتم تنفيذ حملة تموينية من قِبَل الأجهزة الرقابية بمدينة الحسنة، حيث تم المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات السوبر ماركت ومحلات الجملة ومستودعات البوتاجاز.

وأسفرت جهود الحملة في مجال الأسواق عن تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و7 محاضر لعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية، ومحضر غلق لمستودع بوتاجاز بالجفجافة، بالإضافة إلى محضر عدم إعلان عن الأسعار لمحطة وقود بالجفجافة.

وجاري متابعة الحملات التموينية على مستوى المحافظة.