شركة تنمية الريف المصرى الجديد: تسويق أكثر من 900 ألف فدان بالمشروع

قال اللواء عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان، إنّ الشركة نجحت في تسويق أكثر من 900 ألف فدان من إجمالي المشروع حتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن عدد العاملين في مشروع الريف المصري الجديد تجاوز أكثر من 13 ألف عامل.

وأوضح أن الشركة وقعت عقد استثمار بمساحة تقدَّر بـ 14 ألف فدان لصالح شركة النيل للسكر، حيث سيكون المشروع تنمويًّا ومتكاملًا في منطقة امتداد غرب المنيا، ويشمل إقامة مشروع زراعي صناعي متكامل، وزراعة مساحات كبيرة من محصول بنجر السكر بهدف إنتاج السكر الأبيض من البنجر.

ولفت إلى أن التعاقد مع شركة النيل يشمل التعاقد على زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تلبي حاجة السوق المحلي، كما أن شركة الريف المصري تمد الشركات المتعاقدة معها بكافة الأسمدة اللازمة لها وتوفير التقاوي، موضحًا أن كل أراضي الريف المصري تعتمد على الآبار في الري.

ونوه بأن 65 ألف فدان تمت زراعتها من محصول القمح في أراضي مشروع تنمية الريف المصري الجديد حتى الآن، مؤكدا أن التوسع في زراعة بنجر السكر كمحصول زراعي يعد أمرًا حتميا خلال السنوات المقبلة.

وأفاد بأنه من المتوقع تنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان خلال عام أو عامين من الآن، مشيرًا إلى إلغاء نسبة الفائدة 5% والتي كانت مقررة على سنوات السماح وذلك لجميع المنتفعين بالأراضي.

وصرح بأن الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة صدّق على إنشاء ثلاثة موانئ جافة على مسار القطار السريع أسيوط الغربي لخدمة للمنتفعين من مشروع الريف المصري الجديد، موضحًا أن 55% من تصدير محصول العنب يخرج من المنيا.

