البرلمان العربي يستنكر قرار الكنيست بتصنيف الأونروا منظمة إرهابية ويطالب بتحرك دولي

استنكر البرلمان العربي، قرار كنيست الاحتلال تصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) منظمة إرهابية، معتبرا القرار تحديًّا سافرًا لكل القرارات والقوانين الدولية، وامتدادا لمحاولات الاحتلال إرهاب منظمة الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها.

وأدان البرلمان، في بيان له، اليوم الثلاثاء، استمرار وتيرة مجازر الاحتلال وتصاعدها، وإمعانه في ارتكاب مزيد من حرب الإبادة الجماعية وعمليات التطهير العرقي المستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر، وهو ما يجسد الإرهاب الحقيقي بكل معانيه، في تحدٍ لقرار محكمة العدل الدولية الأخير، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأكد دعمه المطلق لوكالة الأونروا للاستمرار في أداء دورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، كونها الآلية الوحيدة التي تقوم بهذه المسئولية الإنسانية المهمة لتحسين أوضاع الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية.

ودعا البرلمان، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة، وضرورة توفير الحماية الدولية لوكالة "الأونروا".

وطالب البرلمانات الدولية والإقليمية والدول الفاعلة بتحركات أكثر فاعلية وجدية لإلزام الاحتلال التوقف الفوري والدائم عن هذه الانتهاكات المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وصادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى على 3 مشاريع قوانين تصنف منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) منظمة إرهابية.

وتم تمرير مشروع القانون الأول، الذي يمنع الوكالة من العمل في الأراضي الإسرائيلية، بغالبية 58 صوتا (من أصل 120 بالكنيست) مقابل 9 أصوات.