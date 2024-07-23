جوتيريش يدعو إلى بذل المزيد من الجهود لحماية الأطفال من المتاجرين بالبشر

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الاثنين إلى بذل المزيد من الجهود لحماية الأطفال من المتاجرين بالبشر ، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يتم الاحتفال به سنويا في 30 يوليو.

وقال جوتيريش: "الاتجار بالبشر جريمة مروعة تستهدف الفئات الأكثر ضعفا في مجتمعاتنا. في هذا اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، نركز على الفئات الأكثر ضعفا بيننا وهم الأطفال".

وقال إن الأطفال يمثلون ثلث ضحايا الاتجار بالبشر، الذين يعانون من "انتهاكات لا توصف"، بما في ذلك إجبارهم على العمل، أو بيعهم من أجل الزواج، أو تجنيدهم كجنود، أو إجبارهم على القيام بأنشطة إجرامية.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن تزايد أوجه عدم المساواة والعولمة قد غذيا شبكات الاتجار المعقدة التي تتحدى الأطر القانونية التقليدية، مما خلق أشكالا جديدة من العبودية، مضيفا أن المنصات الإلكترونية تزيد من تعريض الأطفال للاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وتسمح للمتاجرين باستغلال الضحايا عبر الحدود.