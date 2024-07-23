 وسائل إعلام صينية رسمية: حركتا حماس وفتح اتفقتا على إنهاء الصراع طويل الأمد بينهما - بوابة الشروق
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وسائل إعلام صينية رسمية: حركتا حماس وفتح اتفقتا على إنهاء الصراع طويل الأمد بينهما

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 يوليه 2024 - 3:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يوليه 2024 - 3:40 م

أفادت وسائل إعلام صينية رسمية، بأن حركتي حماس وفتح الفلسطينيتين، اتفقتا على إنهاء الصراع طويل الأمد بينهما.

وذكرت تقارير أن هناك 14 جماعة فلسطينية، من بينها حماس وفتح، وقعت إعلانا في بكين لتعزيز الوحدة الفلسطينية. 

وقالت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء، إن الهدف من وراء الإعلان هو تشكيل حكومة وحدة وطنية.

جدير بالذكر أنه ثمة اتفاقيات مماثلة كانت قد تم إبرامها بين الحركتين في الماضي، ولكن بدون أن تحرز أي تقدم، لذلك قوبل الإعلان الجديد بقدر كبير من التشكك في إسرائيل والأراضي الفلسطينية أيضا.

ومن جانبه، هاجم وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد موافقة حركة فتح التي يقودها، على تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حركة حماس، لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.


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