مدبولي: لن نسمح بأية محاولات تؤدي إلى توتر العلاقات مع السعودية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية.

وقال خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، إن متانة هذه العلاقات تعتبر من ثوابت السياسة المصرية ورؤية القيادة السياسية للدولتين.

وأضاف أن مصر تنظر إلى العلاقة مع السعودية بأنها علاقة استراتيجية أخوية مبنية على وحدة المصير والتشارك في العديد من القضايا والتحديات، مع توافق الرؤية في التعامل مع هذه التحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية.

وأوضح أن العلاقات بين قيادتي البلدين شديدة التميز، وتنعكس على التواصل على المستوى الحكومي وكذلك على المستوى الشعبي.

وشدد على أن المواطن المصري ينظر إلى العلاقة مع السعودية بأنها علاقة مع أشقاء في ظل الترابط الكبير بين البلدين، مؤكدا أنه لن يتم السماح بأية محاولات من شأنها تؤدي إلى توتر هذه العلاقات.

وأكد أن هناك محاولات بالفعل تهدف إلى إحداث هذا التوتر، لافتًا إلى أنه يتم استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في العمل على ذلك من خارج مصر وخارج الملكة.

ونوه بأن هناك محاولات لإظهار أن هناك توترًا في العلاقات بين البلدين، لكنه جدد التأكيد على أنه لن يتم السماح بأن تتأثر هذه العلاقات القوية الراسخة بالسلب.

وشدد على أنه ليس من قبيل المبالغة أن يتم وصف مصر والسعودية دائما بجناحي الأمتين العربية والإسلامية.