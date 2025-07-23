احتجاجات في تل أبيب لإنهاء الحرب والمجاعة بغزة: الأطفال يموتون وإسرائيل تمنع المساعدات عنهم

تظاهر آلاف المحتجين في تل أبيب، متجهين إلى مقر وزارة الجيش "الكرياه"، للمطالبة بإنهاء الحرب الدائرة في غزة وتسليط الضوء على تفاقم المجاعة في القطاع.

وانطلق المتظاهرون من ساحة "هابيما" وساروا عبر وسط المدينة حاملين أكياس الدقيق وصور أطفال من غزة توفوا جراء الجوع خلال الحرب، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقال منظم الاحتجاج، ألون لي جرين، خلال المسيرة: "نحن نحمل صور أطفال فلسطينيين في غزة ماتوا جوعا، لقد ماتوا ببساطة من الجوع. لقد ماتوا بينما تمنع إسرائيل المساعدات عن غزة، ونحن هنا نطالب بوقف المجاعة".

وقد دأبت إسرائيل على نفي تقارير تفشي المجاعة في غزة، مؤكدة أنها تسمح بدخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء.

وقال أحد المتظاهرين في مقطع فيديو، مشيرا إلى صور الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية: "يقولون لنا لا يوجد جوع، هذه أكاذيب. توجد هنا صور لأطفال يتضورون جوعا".