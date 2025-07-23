تشييع جثمان الطفلة السادسة المتوفية لأسرة ديرمواس بالمنيا وسط صدمة الأهالي

شيع أهالي قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، جثمان الطفلة فرحة ناصر محمد علي "14 سنة"، شقيقة الأطفال الـ5 المتوفين إثر إصابتهم بحمى شديدة في فترات متقاربة.

كانت النيابة العامة في أسيوط، صرحت بدفن الطفلة عقب وفاتها صباح أمس الثلاثاء، إثر توقف مفاجئ لعضلة القلب داخل غرفتها بمستشفى الإيمان العام بمدينة أسيوط، التي كانت تتلقى فيها العلاج على مدار 5 أيام، وأجريت لها المزيد من الفحوصات الطبية عقب نقلها من مستشفى المنيا إلى هناك.

وقال علي محمد، عم الأطفال، إن القرية تعيش حالة شديدة من الحزن والتعاطف مع الأسرة التي فقدت 6 زهور مرة واحدة، ويبقى والدهم تحت العناية بالمستشفى الجامعي في أسيوط.