حيوان باندا يستعد للرحيل من واشنطن للصين بعد بلوغه الرابعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد







قدمت سلطات الحديقة الوطنية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، قطعة من الكعك الملون لحيوان باندا عملاق على شكل رقم أربعة، احتفالا بعيد ميلاده الرابع اليوم الخميس.

وكانت هذه المناسبة حلوة ومريرة في الوقت نفسه لـ "بي بي"، ذلك الباندا الذي ولد في 22 أغسطس عام 2015 من الوالدين مي تشيانج وتيان تيان.

ويتعين نقل الباندا من الولايات المتحدة إلى الصين بموجب اتفاقية تقضي بنقل نسل زوجي الباندا إلى الصين عند بلوغهم سن الرابعة.

ولم يتحدد رسميا موعد نقل "بي بي" إلى الصين لكن من المتوقع أن يتم ذلك خلال الأشهر المقبلة، حسبما قالت سلطات الحديقة الوطنية.

وكانت شقيقة "بي بي" الكبرى باو باو قد تم نقلها إلى الصين في عام 2017.

وتوجد في الحديقة الوطنية الأمريكية حيوانات من الباندا العملاق على سبيل الإعارة من الصين منذ السبعينيات.