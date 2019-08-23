فاز فريق سبورتنج براجا البرتغالي، الذي يضم أحمد حسن كوكا، نجم المنتخب الوطني، على نظيره سبارتاك موسكو الروسي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، في ذهاب الملحق المؤهل لمجموعات الدوري الأوروبي.

وغاب كوكا عن المباراة، التي أقيمت على ملعب براجا، وظل على مقاعد البدلاء طوال 90 دقيقة.

وسجل ريكاردو هورتا، لاعب براجا، هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين، الخميس المقبل، على ملعب " أوتكريتيي أرينا".

ولعب كوكا مباراتين مع براجا بالموسم الجاري، حيث صنع هدفا أمام بروندبي الدنماركي في الدور الثالث ببطولة الدوري الأوروبي، وسجل هدفا أمام موريرنسي في الجولة الأولى من الدوري البرتغالي.

وشارك كوكا في 103 مباريات بكل البطولات مع براجا منذ انضمامه للفريق في 2015، وقد سجل 25 هدفا وصنع 15 آخرين، وتوج الدولي المصري بكأس البرتغال مع الفريق عام 2016.